今年季後賽持續演出「下剋上」戲碼的熱火，距離總冠軍賽越來越近！熱火靠著主控卓拉吉奇最後關頭貢獻7分，其中包含最後1分42秒的關鍵三分球，克服上半場一度落後17分頹勢，最後以106比101逆轉擊退「綠衫軍」塞爾提克，在東區冠軍賽取得2勝0敗領先。

記取G1開局慢熱教訓，塞爾提克18日一開賽表現就很強勢，甚至次節就靠肯巴沃克、史馬特、塔圖等人火力，取得17分大幅領先，更讓熱火次節只德19分，上半場打完，塞爾提克60比47領先，沃克半場就摘14分、5籃板。

沒想到第3節局勢突變，熱火靠著克勞德「四分打」帶動，竟然打出22比4猛攻，反而搶回超前優勢，主因除了裁判哨音明顯倒向一邊，阿德巴約更在第3節獨拿15分，打完前3節，熱火反以84比77領先，塞爾提克完全傻眼。

幸好塞爾提克末節一開始也打出14比5小高潮追上，場上再次形成互有領先僵局，可是卓拉吉奇先在最後2分21秒兩罰俱中，又在最後1分42秒擊敗進攻計時器投進三分球，幫助熱火100比95領先，接著塞爾提克也因失誤又丟兩分。

傑倫布朗此時飆進三分外線，把比數追成只差4分，可是卓拉吉奇又進兩分球，布朗最後49.4秒再進三分球，塞爾提克仍有追平機會，可惜布朗最後15.1秒三分出手沒進，無計可施的塞爾提克，只能眼見吉米巴特勒兩罰俱中帶走勝利。

卓拉吉奇攻下全場最高25分，外加5助攻、3籃板，熱火先發中鋒阿德巴約也拿21分、10籃板，鄧肯羅賓生18分，吉米巴特勒14分、4籃板及4抄截；塞爾提克以肯巴沃克23分最高，布朗與塔圖各有21分，卻仍無法守住領先局面。

(中時 )