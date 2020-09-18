批踢踢網友留言。（圖／翻攝自批踢踢論壇）

立委蔣萬安有「立院男神」之稱，被藍營支持者寄予厚望，視為下屆台北市長「必勝人選」。網友指出，民進黨唯一能與蔣相拚的，應該不僅有「港湖女神」之稱的立委高嘉瑜，立委鄭運鵬長相、形象佳也很有希望。言論一出，卻遭網友吐槽「洗洗睡吧！」

日前網友在PTT論壇發表《你們覺得高嘉瑜有沒有機會選台北市長阿》一文，寫道：「以她的歷練算夠了，議員、立委都有，人氣、顏值、學歷也很好。國民黨沒意外應該會派出蔣萬安，以民進黨在台北市的版圖來說，派高嘉瑜應該可以取得很多。你們覺得，高嘉瑜有沒有機會代表民進黨參選台北市長阿？」

文章一出，討論熱烈。不少網友認為，高嘉瑜在黨內如同「邊緣人」、「孤鳥」，人際關係與派系因素，導致她縱然享有高人氣與勝選可能性，民進黨也絕對不可能派她代表參選台北市市長。

有網友則點名，鄭運鵬的長相、形象與各條件俱佳，若披綠袍與蔣萬安競選也很有希望。對此，網友吐槽「洗洗睡吧！」認為與高嘉瑜相比，鄭、蔣相爭毫無贏面；有網友更坦言：「鄭運鵬長相跟形象都不差啊，不要說深藍選區，桃園市長選也不可能贏。」

(中時新聞網)