CNN：美即將售台MQ-9B海上衛士無人機等 達175億 09:492020/09/18 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國MQ-9「死神」（Reaper）無人機的資料照。（美國空軍） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 就在美中緊張持續升高之際，據美國國會和政府消息人士說，川普政府可望很快通過另一項包括無人機在內的對台大規模軍售案。 據CNN新聞網17日報導，一名美國國會幕僚透露，美國正準備軍售台灣7種武器系統。不過，按照美國法律規定，這仍需正式通報國會，但這名幕僚說，目前還不清楚，國會何時會接獲通報。 而一名美國官員說，政府很快就會正式通過MQ-9B「海上衛士」（SeaGuardian）無人機的大規模軍售，而無人機和相關設備與專案支援的金額估計約達6億美元（約175億台幣）。 (中時新聞網) #台灣 #川普 #美國 #軍售 #CNN 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國務次卿訪台關係升溫 美議員籲廢對台交往限制 04:332020/09/18 國際 普生卡位新冠檢測商機 營運旺 04:102020/09/18 證券．權證 美議員提決議案 籲美台建交終結過時一中政策 05:302020/09/18 國際 13項指標神準預測 美教授說2020美大選獲勝者是........ 00:322020/09/18 國際 防疫失敗 拜登批川普沒資格當總統 04:102020/09/18 國際大事 新聞透視》吞美豬牛換BTA 只盼到狼來了 04:102020/09/18 政治要聞 ADIZ非領空 專家籲勿進退失據 04:102020/09/18 政治要聞 柯拉克訪台 大陸東海軍演 04:102020/09/18 財經要聞 藍轟 大內宣失敗變大甩鍋 04:102020/09/18 政治要聞 菅義偉上任後 續推習近平訪日 04:102020/09/18 焦點新聞 國際熱門新聞 拜登若上任 美陸科技戰有望熄火？專家答案超意外 - 國際 金髮女惡意砸店 故意露奶咆哮大喊：你強暴我 - 國際 如何分辨人妖還是一般美女 泰國導遊曝3招：不會錯 - 國際 譴責川普「中國病毒」！美眾院通過決議 反對因新冠歧視亞裔 - 國際 13項指標神準預測 美教授說2020美大選獲勝者是........ - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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