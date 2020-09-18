就在美中緊張持續升高之際，據美國國會和政府消息人士說，川普政府可望很快通過另一項包括無人機在內的對台大規模軍售案。

據CNN新聞網17日報導，一名美國國會幕僚透露，美國正準備軍售台灣7種武器系統。不過，按照美國法律規定，這仍需正式通報國會，但這名幕僚說，目前還不清楚，國會何時會接獲通報。

而一名美國官員說，政府很快就會正式通過MQ-9B「海上衛士」（SeaGuardian）無人機的大規模軍售，而無人機和相關設備與專案支援的金額估計約達6億美元（約175億台幣）。

(中時新聞網)