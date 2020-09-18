隨著美陸齟齬加深之際，總統川普再次將造成全美667萬人確診、近20萬人病歿的新冠病毒為「中國病毒」，不過美眾議院於17日通過一項決議，譴責與新冠病毒大流行相關的反亞洲言論，包括美國總統川普常用的「中國病毒」等措詞。

據路透社報導，該項決議由眾議員孟昭文（Grace Meng）提出，並以243對163通過決議，其中反對票雖然全數來自共和黨，但仍有19名共和黨議員支持決議。這項決議是呼籲所有公家機關與官員譴責並反對任何形式的「反亞洲情緒」，譴責種族歧視或仇外心理，並呼籲執法部門調查所有形式的仇恨犯罪。孟昭文也在推特上表示，「通過HRes908決議文傳達了一個訊息，即為這種偏執、仇恨與仇外情緒不會被容忍」。

該決議文也提到，美國衛生官員早已表示稱新冠病毒為「中國病毒」是極度不洽當且不正確的，並建議美國領導人對抗不實訊息與歧視。許多利益團體與研究人員指出，自新冠疫情在美爆發以來，至少有上萬亞裔族群曾遭大量口語或肢體攻擊與歧視。

另外，根據「Stop AAPI Hate」平台，截至8月全美已收到有52583起反亞裔歧視通報案件，其中華裔佔大宗的40%，韓裔為15.7%。另有匿名記者指出，相關因新冠病毒的亞裔歧視也連累學童，在課堂上遭其他同學嘲弄他們有接觸新冠，還在大庭廣眾下被噴消毒劑。

不過，該決議僅是表達了民主黨領導的眾議院的意圖，不會送交共和黨領導的參議院審議，也不會送交白宮讓川普簽署或否決。而共和黨眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，考慮這項不具約束力的決議浪費了議員們的時間，眾議院應該把精力集中在如何與大陸進行最佳競爭等更大的問題上。

(中時新聞網)