何妤玟今年4月承認離婚。（圖／中時資料照片）

43歲女星何妤玟今年4月鬆口結束和邵天成結束8年婚姻，並承認兩人從2018年起感情就轉淡，去年和平討論此事，今年初辦妥手續。最近何妤玟談此事，透露婚變之初自己藏的辛苦，有回她收到新一版的離婚協議書，又在計程車上聽到〈體面〉忍不住大哭，最後靈機一動躲到ATM前痛哭，未料提款卡因按錯密碼被收走，讓她慘上加慘當場崩潰。

2012年何妤玟和化工小開邵天成認識不到1個月就閃婚，兩人婚後育有2個女兒，今年4月何妤玟現身回應傳聞，承認和邵天成和平決定分開，離婚後兩人還是家人，會共同扶養小孩。近日她參加《11點熱吵店》，透露去年離婚消息還沒走漏時，她其實心情起伏很大，常常工作空檔都在核對離婚協議書，有次錄影完回家，坐小黃時聽到于文文的〈體面〉，歌詞切中她心聲，令她頓時淚如雨下。

何妤玟後來怕尷尬，提前要求小黃司機停車，下車地點正好是家附近、以前全家人常一起吃的餐廳，沒想到竟貼上即將結束營業公告，各種打擊讓她受不了，最後決定跑到ATM對著機器大哭，又因視線模糊，她3度打錯密碼，提款卡因此被沒收，何妤玟便蹲下痛哭，哭到警衛都出來關切。

警衛後來尷尬問何妤玟：「何小姐缺錢嗎？發生什麼事了？」還以為她被詐騙要報警，何妤玟怕離婚消息提前曝光，便央求警衛別報警，理專後來還跑出來關心：「何小姐，最近基金沒有賠啊？」大家都一頭霧水，直到被報導離婚，該名理專才明白那天發生什麼事，溫暖對何妤玟說：「我們永遠會支持妳」。

(中時新聞網)