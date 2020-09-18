第11號紅霞颱風將直撲越南，但它的外圍水氣會往台灣運送，今(18日)午後各地將出現局部短暫雨和雷雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮說，明後天有道鋒面逐漸南下，北台逐漸降溫，北部、東半部及中南部都有降雨機率。台灣颱風論壇預估，周日早晚氣溫只剩24度。

台灣颱風論壇表示，周五至周六 大致仍是高壓控場的秋老虎天氣，但高壓會愈來愈壓不住。周六前，全台各地容易有午後陣雨，尤其山區特別容易下，但沒下雨的時候，仍然晴朗悶熱，各地高溫仍上看33～35度。新一波鋒面，預計在周日一早掃過，外加東北風會稍微增強。迎風最前線的基隆、宜蘭，可能周六晚上就會開始下雨，周日白天，雨區將擴大到北北基宜，溫度也會明顯向下掉，早晚甚至會只剩24度左右。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中指出，今晨恒春半島有回波發展帶來降雨，其他各地大致晴朗。最新歐洲模式模擬顯示，今日紅霞颱風漸行漸遠，但其外圍的水氣漸往台灣附近輸送，大氣不穩定度提高，午後各地均有局部短暫陣雨或雷雨的機率。今晚鋒面接近，北台仍有局部短暫陣雨的機率，氣溫略降。今日各地區氣溫：北部24至36度、中部24至36度、南部24至36度、東部23至36度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周末兩天鋒面逐漸南下，北台氣溫逐日緩降；迎風面北部、東半部有局部陣雨或雷雨，周日的降雨比周六明顯；背風面中南部地區也有局部短暫陣雨或雷雨的機率，以午後的機率較高；局部地區有較大雨勢。

吳德榮預估，到下周一至周三鋒面東移，天氣好轉，白天微熱、早晚因有冷空氣及一部分「輻射冷卻」的貢獻而明顯偏涼；花東有局部短暫陣雨、南部山區午後亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下周四(24日)另一波鋒面南下，天氣再變，轉雨再轉涼。

(中時新聞網)