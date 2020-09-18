美國國務院主管經濟成長、能源與環境的次卿柯拉克（Keith Krach）昨率團訪台，解放軍機今一早就出現台灣西南領空上，遭國軍16次廣播驅離。不過，軍方態度低調未證實，僅表示還在瞭解中。

柯拉克（Keith Krach)昨率團訪問台灣。這是美國國務院自1979年以來，訪台最高層級官員。柯拉克才訪台首日，解放軍機今一早就出現在我國西南領空。

據綜合媒體報導，今早7點多解放軍機陸續出現在我方西南空域，國軍也趕緊廣播驅離，次數更多達16次。值得注意的是，此國軍更喊出「接近我領空」的話語，顯見解放軍對台灣的逼近越來越囂張。不過，軍方對此僅評論，還在瞭解中。

解放軍機此次出現台灣，也讓人聯想到，美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）8月訪台時，解放軍機一度短暫越過台海中線，遭我軍驅離。對此，大陸官媒《環球時報》社評指出，提醒總統蔡英文與美國不要玩火，強調「我們不想打仗」，但對公然製造分裂的行為大陸堅決予以回擊。

《環球時報》更表示，民進黨這幾年太順遂、過度膨脹，不相信大陸敢動手，因此需要在台海問題上下一劑「猛藥」，給蔡英文當局強烈警告。

(中時新聞網)