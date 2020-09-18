康友-KY未申報8月營業額 處1萬元違約金 10:052020/09/18 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，康友-KY（6452）未依規定時限申報109年8月營業額、資金貸與及背書保證明細表及衍生性商品交易等資訊，違反臺灣證券交易所「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」，依該辦法第6條第1項規定處以1萬元違約金。 (工商 ) #康友-KY #營業額 #違約金 #辦法 #未申報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美禁新疆棉 大東受惠 營運現轉機 04:102020/09/18 證券．權證 高雄鳥松丙烯酸乙酯物異味 將開罰10萬至500萬 09:012020/09/18 生活 外資認愛Apple Watch、iPad受惠股 04:102020/09/18 證券．權證 監院財產申報 陳明文霸氣更正6600萬債務 10:472020/09/18 政治 直播主蜂擁義烏 九成夢碎離場 04:102020/09/18 兩岸新聞 立院今開議 美豬攻防戰開打 04:102020/09/18 金融．稅務 高雄總圖BOT 申請展延2年特許期 04:102020/09/18 地方新聞 裕國之爭 楊連發資產遭假扣押 04:102020/09/18 產業．科技 普生卡位新冠檢測商機 營運旺 04:102020/09/18 證券．權證 仿日防衛省 官網揭露共機動態 04:102020/09/18 政治要聞 財經熱門新聞 復仇華為 北京謀殺半導體聯姻！專家洩驚人關鍵 - 即時 1張賺20萬慘剩4萬 專家戳中藏壽司致命傷 - 即時 離岸風電被罵「大錢坑」 謝金河爆靠台積電救活 - 財經 台股殺不下來 背後有大咖撐腰 一出手2千億 - 即時 台股天王爆大災難 專家：2大關鍵點殺破就慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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