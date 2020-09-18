銀行股受到利率長期接近於零的前景打擊，以及在華爾街市場科技股連續第2日下跌，受此拖累，周四歐洲股市收黑，結束連漲4天的升勢。

歐洲的新冠肺炎疫情再度急升，引發各地恐將收緊防疫封鎖措施的擔憂，亦為股市帶來壓力

周四收盤，泛歐STOXX 600指數跌0.5%，為371.23點，失守前一日創下的一個月收盤新高。

英國央行宣布維持利率水準與目前購債規模不變，但警告經濟前景仍異常充滿高度不確定性，英國富時100指數收跌0.47%。由於英國央行表示正在考慮實施負利率，英鎊一度重挫。

在英國股市中，匯豐銀行、巴克萊與渣打銀行等主要銀行均下跌約2%。歐洲銀行股指數下跌1.6%，在利率低迷不振的環境中，今年銀行股累計下跌38%，表現最疲弱。

受美國同業下跌拖累，歐洲科技股收低1.0%。

其他個別股市方面，德國DAX指數收跌0.36%，法國CAC 40指數跌0.69%，義大利富時MIB指數跌1.12%，西班牙IBEX 35指數跌0.35%。

(時報資訊)