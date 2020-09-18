台積電ADR 17日跌近1%，台積電(2330)17日除息行情失靈，收盤下跌7元為448.5元，今日開低1.5元為447元，早盤一度跌5.5元至443元，持續壓抑台股指數。

台積電ADR 17日收盤下跌0.7934美元，跌幅0.96%，每股約為新台幣480元。台積電17日除息，每股配息2.5元，除息參考價為455.5元，但股價收低，今日續跌，暫時呈現貼息行情。周四，外資反手賣超台積電17733張。

本周三，台積電股價曾再創新高紀錄。蘋果發表新款平板率先採用台積電5奈米製程生產的A14 Bionic處理器，台積電ADR周二大漲6.65%且收盤價再創新高，台積電周三(16)收盤大漲13元至458元，漲幅近3%，也創下收盤價新高，率領台股同步創收盤新高，再度叩關一萬三千點關卡。

美國對華為（Huawei）禁令將於15日生效，台積電14日之後不再出貨華為；華為也搶在禁令生效前積極拉貨，台積電8月營收達1228.78億元，月增16%，年增15.8%，創歷史新高。

台積電除了華為以外的客戶訂單需求續旺，在蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）、聯發科、超微（AMD）及輝達（Nvidia）等主要客戶需求續強，台積電7奈米以下先進製程產能持續吃緊，加上下半年5奈米大量出貨，法人預期，第4季台積電業績有機會更上層樓，全年營收成長逾2成，並再創新高。

台積電8月營收為1228.78億元，月增15.96%、年增15.79%，法人預期，受惠於5G、HPC強勁需求，7奈米以下產能滿載，其他製程也持穩表現，第3季業績可達標、甚至有可能超標，第4季業績有望持續向上。

(時報資訊)