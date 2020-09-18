周四亞洲天然橡膠期貨漲跌互見，其中東京天然橡膠漲至二周高價，由於日本商業活動逐漸恢復，預期市場需求逐漸回升，且據天然橡膠生產國協會ANRPC資料顯示，全球天然橡膠的產量較去年同期減少8.9%，引發市場對供給減少擔憂，帶動膠價續揚；TOCOM-指標12月期貨漲0.8%，報每公斤189.3日圓；新加坡SICOM-RSS3 10月期貨漲0.2%，報每公斤192.8美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨跌近1%，收於每噸12360元人民幣。

亞洲現貨市場也全面上漲，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲0.3%，報每公斤60.20泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲0.07%，報現貨價每公斤138.85美分。

天然橡膠生產國協會預測，2020年全球天然膠的產量，預計為1314.9萬噸，較去年下降4.9%；而全球消費量預計為1254.4萬噸，較去年同期下降8.9%，且為今年第五次調降全球天然橡膠需求量；不過需求量持續下降，並沒有影響到橡膠市場現貨和期貨市場價格，均大幅上漲。(商品行情網)

(時報資訊)