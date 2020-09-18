由科技股領跌，隔夜美股收黑，道瓊指數雖跌逾百點，但終場脫離盤中低點，周五香港股市跌深反彈，恆生指數開漲0.17%，為24381.13點。國企股(H股)開漲0.15%，為9746.68點。

恆生科技指數小漲開出，平安好醫生漲1.92%，阿里健康漲1.70%，網易、小米與京東均上揚。

騰訊控股跌逾1%，其隔夜ADR價格大跌，因媒體報導，消息人士透露美國川普政府已要求美國遊戲公司提供與騰訊的數據安全相關的資訊。

(時報資訊)