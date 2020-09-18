《港股》跌深反彈 恆指開漲0.17％ 10:002020/09/18 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由科技股領跌，隔夜美股收黑，道瓊指數雖跌逾百點，但終場脫離盤中低點，周五香港股市跌深反彈，恆生指數開漲0.17%，為24381.13點。國企股(H股)開漲0.15%，為9746.68點。 恆生科技指數小漲開出，平安好醫生漲1.92%，阿里健康漲1.70%，網易、小米與京東均上揚。 騰訊控股跌逾1%，其隔夜ADR價格大跌，因媒體報導，消息人士透露美國川普政府已要求美國遊戲公司提供與騰訊的數據安全相關的資訊。 (時報資訊) #上揚 #開漲 #跌深反彈 #跌逾 #恆指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 港股開低走低 恒指收盤跌1.56％ 16:422020/09/17 財經 《商情》旺盛需求 大豆漲1.7％續創兩年新高 09:262020/09/18 財經 陸股開低走低 滬深兩市跌近1％ 11:502020/09/17 財經 《港股》科技股大跌 恆指下挫1.56％ 16:482020/09/17 財經 陸股收盤漲跌不一 滬指收盤微跌0.41％ 15:312020/09/17 財經 陸股開盤下挫 深成指微跌0.3％ 09:542020/09/17 財經 人民幣強升 高盛上看6.5元 04:102020/09/18 全球財經 港股開低 恒指開盤微跌49點 10:002020/09/17 財經 《港股》美股漲跌互見 恆指開盤小跌 10:512020/09/17 財經 《期貨》三大期指聯袂開高 10月台指期漲24點 09:092020/09/18 財經 財經熱門新聞 復仇華為 北京謀殺半導體聯姻！專家洩驚人關鍵 - 財經 1張賺20萬慘剩4萬 專家戳中藏壽司致命傷 - 即時 離岸風電被罵「大錢坑」 謝金河爆靠台積電救活 - 財經 《半導體》外資閃人 台積電續演貼息秀 - 財經 - 時報資訊 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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