SEMI（國際半導體產業協會）公布最新Billing Report（出貨報告），2020年8月北美半導體設備製造商出貨金額為26.5億美元，持續攀高，較2020年7月最終數據的25.7億美元相比上升3%，相較於去年同期20億美元也上升32.5%。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，8月北美設備製造商銷售額表現亮眼，與去年同比亦呈現強勁成長。儘管最新制裁禁令可能會帶給供應鏈不確定性，半導體設備市場需求仍維持增長。

晶圓代工龍頭台積電(2330)持續積極投入先進製程，先前於第二季法說會已宣布上調今年資本支出10億美元至160~170億美元新高，成為帶動今年半導體設備成長的動能之一。

台積電原本預期今年資本支出約150~160億美元創新高，由於5G和HPC強勁需求驅動5奈米和7奈米製程，加上投入先進製程3奈米研發等，即使在全球疫情不確性的情況下，調高今年資本支出10億美元至160~170億美元。

(時報資訊)