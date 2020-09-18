1.華邦電(2344)：昨三大法人聯手買超24438張，支撐今盤初股價逆漲近2%，力守5日線。

2.聯電(2330)：昨三大法人聯手買超14310張，昨夜ADR逆漲0.93%，推升盤初股價漲近2%。

3.正隆(1904)：短均上揚，不理外資昨轉賣超，今早多頭強攻近3%，越過前高、達32.75元。

4.東森(2614)：中秋商機助威，東森購物今年EPS估逾10元，外資連兩日皆買超逾千張，盤初股價一度漲逾3%。

5.捷泰(6165)：8月營收暴衝，外資連兩日買超，今早股價漲逾5.5%。

6.台積電(2330)：昨遭三大法人聯手賣超20113張，加上昨夜ADR亦跌0.96%，今早股價跌至443元，失守5日線。

7.榮創(3437)：搭上Mini LED概念列車，晨盤衝高後遭獲利了結，拉回至平盤附近整理。

8.力麗(1444)：強打蘋果光，獲買盤追捧拉出第三根漲停，再創逾2年高。

9.雙鴻(3324)：三星新機夯，前景看旺，在買盤敲進下，續戰高檔。

10.材料-KY(4763)：獲外資連5買，股價連2日攻頂，登逾1年高位，但隨後漲停被打開。

11.陽程(3498)：買盤拉抬，晨盤火速攻頂，抵波段高。

12.大學光(3218)：多頭發動快攻，早盤挾量急漲7%，觸及300元。

13.立積(4968)：8月純益1.63元賺贏去年Q3，Q3營收挑戰新高，股價上揚近1.5%。

14.台塑(1301)：不畏外資轉賣超，PVC行情火熱檔不住，油價續漲，早盤成多方匯集地，股價強漲近4%，衝上兩個月高點。

15.再生-KY(1337)：外資連4日買超，多方熱血，晨盤飆上漲停，改寫波段新高價。

15.皇昌(2543)：待建工程量增，後市看俏，外資力拱，早盤上漲逾5.5%，收復昨日失土。

16.長華*(8070)：Mini LED題材飄香，外資連4日買超，股價走揚近5%。

17.富鼎(8261)：MOSFET題材不斷電，外資鼎力相挺，昨邁填息路，晨盤直奔漲停價，登近兩個半月高點。

18.利奇(1517)：外資昨大幅回補，早盤一度漲逾5%，登1年來新高。

19.虹光(2380)：外資連4日買超，早盤亮燈漲停。

20.華碩(2357)：新機Q4出貨放量，惟早盤多頭不買單，丟失5日線。

21.和成(1810)：搶灘智能家居，三大法人昨轉買超，早盤放漲逾4.5%。

22.綠電(8440)：再生能源當道，早盤亮燈漲停、改寫前高。

(時報資訊)