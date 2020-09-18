OPEC+喊話，周四歐美原油期貨漲逾2%；受產油國聯盟(OPEC+)於每月部長級聯合監督會議中重申，將嚴格施行減產紀律，並針對減產執行率不佳的國家要求加強減產力度，以彌補今年5月至7月的生產過剩問題，分析師認為，OPEC+積極解決當前原油需求不明的情況，有助提振市場信心。

此外，颶風薩莉令墨西哥灣關閉逾27%的原油產能；具消息人士表示，美國能源公司已陸續開始將人員送回墨西哥灣的海上石油鑽井平台，並有意重新開始海上石油生產；其中美國原油漲幅2%，倫敦原油漲幅2.6%。

美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲0.81美元，報每桶40.97美元；10月熱燃油漲0.04美元，報每加侖1.16美元；10月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖1.22美元；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲1.08美元，報每桶43.30美元。(商品行情網)

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