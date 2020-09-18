北市一名葉姓男子在網路上遇到王姓保險女業務員，佯稱規劃保險，王女為抓住業績，多次相約外出唱歌喝酒，後來互有好感，不僅與葉男到摩鐵開房間，還拿信用卡讓葉男刷卡30多萬元、拿偷拍的性愛片威脅付3萬元，王女得知被騙，憤而對葉男提告，台北地檢署17日將葉男依妨害秘密罪與恐嚇取財未遂罪起訴。

葉男現年36歲，有詐欺前科，2019年11月間在網路上遇到已婚王姓，謊稱有意買保險，王女見機不可失，積極幫忙規劃保單方案，2人遂相約見面吃飯聊天，還會到西門町唱歌喝酒，漸漸互有好感後，開始到旅館開房間，王女甚至提供信用卡資料，讓葉男綁定UBER EAT等app，讓葉男自行上網小額付費。

據「東森新聞雲」報導，葉男後來不僅一張保單都沒買，反而傳了一段2人性愛影片，威脅王女用3萬元來買，王女這才發現葉男是騙子，向丈夫坦白一切後，憤而對葉男提告。

經檢察官調查，認為葉男的手機確實曾偷拍2人性愛影片，還將這段影片恐嚇王女付錢，因此依妨害秘密、恐嚇取財未遂等罪起訴葉男。

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(中時新聞網)