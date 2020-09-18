台美經濟對話前後訊息。

美國國務院主管經濟成長、能源與環境的次卿柯拉克（Keith Krach）抵台，他也是1979年斷交以來國務院訪台最高層級官員，也是繼上月美國衛生部長阿札爾之後又一高階官員訪台。不過，美國國務院日昨發布訊息表示，柯拉克是要來參加前總統李登輝的告別禮拜，未提及雙方將舉辦「台美經濟與商業對話」，外界質疑蔡政府開放美豬、美牛所換來的雙邊對話，已經被取消。但柯拉克真的原只想「單純」來訪？回顧先前蔡政府與美方釋出訊息，答案呼之欲出。

此次柯拉克之行，先前傳出會舉行「台美經濟與商業對話」，但後來台美雙方都未公布行程詳情；美國國務院更直到柯拉克的飛機都起飛6小時後，約台北時間17日凌晨，才發布本次訪問的訊息，並同時強調，這次柯拉克訪台是要參加前總統李登輝的告別禮拜，並未提及「台美經濟與商業對話」。

國民黨17日批評，台美經濟對話出現變數，是蔡政府對美溝通出包，一廂情願、好大喜功、務虛不務實「大內宣」的後果；外交部、經濟部先前大肆宣傳柯拉克來台參加經濟對話，如今「大內宣失敗後變成大甩鍋」，強烈譴責。

對此，總統府發言人張惇涵回應表示，台美經濟對話的實質進行，由於涉及廣泛，相關議題、討論形式與時程等具體安排，均在積極磋商中，希望此次與美方代表團面對面交換意見後，能助益後續高階對話的順利展開。

其實回顧日前連串關於「台美經濟與商業對話」的消息，可知答案。首先，美國在台協會 AIT在8月31日曾貼文寫下，「美國國務院助理國務卿史達偉今天稍早宣布，美國和台灣將舉辦一場『經濟與商業對話』，並由美國國務院主管經濟成長、能源和環境的次卿凱斯‧柯拉奇（Keith Krach）主持。」

隨後，《美國之音》9月1日報導就指出，美國星期一(8月31日)表示將與台灣舉辦新的高級別雙邊經濟對話，美方將由副國務卿領銜，以加強與台灣的聯繫，並且在面臨來自北京的越來越大的壓力之際支持台灣。

同天，行政院長蘇貞昌今天出席「2020行政院生技產業策略諮議委員會議」開幕式時，特別提及經濟部長王美花和美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）視訊對談，台美將舉辦新一輪經濟會議，由美國國務院次卿克拉奇主持，顯見近年因為各界指教、政府努力及國人支持，台灣在許多方面被肯定，也因蔡總統的魄力排除許多障礙，台灣正準備大力開展。

美國國務院亞太助理國務卿史達偉丟出次卿層級對話，要召開「台美經濟與商業對話」，加強兩邊經貿合作。經濟部長王美花9月2日則表示，對話會觸及經濟、能源、半導體與5G議題，預計年底前召開，正在磋商中。

另外，民進黨立委趙天麟9月3日表示，若來台成行，將是美中貿易戰後，台美進行雙邊貿易協定（BTA）談判很重要的「前奏」，是事關全球貿易佈局的關鍵談判。

未料，當柯拉克抵台後，卻沒有台美經濟對話的行程，國民黨立委鄭麗文則在臉書砲轟，原訂18日與經濟部舉辦的台美經濟與商業對話，取消，改為跟相關政府官員「閉門討論」，AIT邀請的工商團體「閉門會議」，柯拉克仍會參加，吃了美豬美牛、接受美國軍售武器，蔡英文全部答應，也跳過國民監督的所有程序，換來了什麼？沒有疫苗、沒有FTA、沒有TIFA，什麼都沒有。這些都沒有，至少在蔡政府聲稱台美關係史上最好的情況下，要求美國與中華民國建交。所以柯拉克此行都是閉門系列，到底蔡政府會在這期間跟柯拉克談什麼？」

行政院發言人丁怡銘表示，來訪的各項活動，向來都是尊重訪客規劃。而蘇貞昌今(18日)則是表示，台美關係一再有突破，美國各方面也一再挺台，從衛生部長到國務院最高層級官員都來台灣了，這已經是突破。

(中時新聞網)