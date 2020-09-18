桃園市長鄭文燦日前上網紅娘娘的節目，開玩笑透露自己曾經想過選總統，此番言論遭放大檢視，認為有心劍指2024。18日新竹市長林智堅上媒體人周玉蔻廣播《周玉蔻嗆新聞》，被問及鄭文燦接班人是誰？林智堅則默默提筆寫下一個人名，外界揣測應是在地呼聲最高的立委鄭運鵬。

林智堅被外界視為民進黨內優秀人才，在第2任市長結束後動向也受矚目，周玉蔻在節目中追問是否北上接班桃園市長鄭文燦或是與蔣萬安一較高下？林智堅則全盤否認將跨足其他縣市首長，並透露任期結束後只想休息回家陪孩子。

林智堅坦言過去參選議員時，就有政治上的目標，想當新竹市長，因新竹市長期藍大於綠，要選上市長非常困難，但這是放在他心裡的一個立定的目標。周玉蔻隨即追問，如今他心裡一定也有放在心裡的目標，否認挑戰北市桃市首長這番言論，在未來將會被拿來檢驗。

周玉蔻認為目前鄭文燦接班人選還未浮出檯面，以林智堅資歷到桃園市、台北市都有機會，不過林智堅則默默寫下一個人名，顯示桃園已有黨內屬意人選。林智堅雖未直接透露，但外界多半認為是在地呼聲最高的鄭運鵬。

(中時 )