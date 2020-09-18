行政院長蘇貞昌今赴立法院進行瘦肉精美豬、牛輸台政策專案報告，他在報告書面資料中指出，台灣正值關鍵時刻，不要因為關稅問題綁手綁腳；台灣一方面期盼加入區域經貿組織，一方面又禁止萊豬進口，「這樣台灣如何在國際經貿舞台上為人所接受？」

蘇貞昌今天上午率內閣成員赴立法院進行「開放含萊克多巴胺美國豬肉及牛肉進口專案報告」。

蘇貞昌在報告中指出，陳水扁、馬英九都曾承諾美國要解決美豬、美牛問題，但受限當時條件，都只處理部分問題；隨著時空環境轉變，國際食品法典委員會（CODEX）已訂出豬、牛萊克多巴胺的安全容許量標準，目前已累積相當的科學證據，證明含有安全容量的肉品進口，不會造成食安問題。

蘇貞昌說，在2018、2019年，衛福部已針對不同月齡的美國牛肉，及食用肉品暴露萊克多巴胺的健康風險進行評估分析，確認開放輸入台灣是安全無虞。且在2019年，也進行過相關的風險評估，確認風險在可接受範圍，不影響健康。

蘇貞昌強調，包括日本、韓國在內，全球已經有100多個國家開放萊豬進口，「就只有我們不開放」。而且，針對30月齡以上的美國牛肉，日本、中國也已經開放，「只有我們不開放」。

蘇貞昌警告，台灣一方面期盼加入區域經貿組織，要讓商品出口可以免除關稅，一方面卻又不基於平等互惠原則，開放進口大家均已接受的外國商品；台灣一方面希望本土豬肉可以外銷，一方面卻又禁止別的國家符合國際標準的豬肉進口，「這樣台灣如何在國際經貿舞台上為人所接受」。

蘇貞昌說，開放萊豬是基於科學證據，維護國人食安所做成的決定，而台灣正值在世界立足的關鍵時刻，要讓產業在世界與他國競爭時，不會因為關稅問題綁手綁腳，因此蔡總統宣布開放，是重大、困難且勇敢的決定。

(中時 )