手機品牌OPPO持續擴大手機產品布局，為加強旗下A系列產品競爭力，宣布推出OPPO A53，針對電池續航表現進行升級，甚至將OPPO Reno4系列輕旗艦級手機才支援的90Hz螢幕刷新率技術下放。而在5G時代中扮演要角的IoT產品布局上，OPPO也同步推出旗下首款支援無線充電與雙重通話降噪功能的真無線藍牙耳機OPPO Enco W51。

OPPO A53搭載了 5000mAh大電量與支援90Hz螢幕刷新率的6.5吋靈點全螢幕，為消費者帶來長效娛樂體驗。（OPPO提供／黃慧雯台北傳真）

OPPO A53採用高通Snapdragon 460八核心處理器，相較上一代性能提升50%，配備4GB RAM和64GB 內建儲存空間並支援外接記憶體最高達256GB，正面採用螢幕佔比達89.2%的6.5 吋90Hz護眼靈點全螢幕，並支援120Hz螢幕觸控採樣率、AI智慧調光和護眼模式，帶來更舒適的螢幕體驗。OPPO A53機身厚度與重量分別僅有8.4mm及186g，搭載的5000mAh 大電池與18W快速充電讓A53可實現持續觀看影片14小時、玩遊戲 11小時、聽音樂 35 小時的續航表現，若開啟超級省電模式，只剩5%電量下仍可使用文字通訊1.5小時。

人像拍照一直是OPPO受消費者喜愛的原因之一，OPPO A53擁有1600萬畫素前鏡頭，搭配可以透過對性別、年齡、膚色等多個數據分析進行推薦的美顏模式，讓AI智慧自拍滿足消費者的自拍需求。A53也配備由1300萬畫素主鏡頭+200萬畫素景深鏡頭+200萬畫素微距鏡頭構成的AI智慧三鏡頭組合，支援6倍數位變焦與全新炫彩模式，可還原出各種照片真實的色彩。透過特殊景深鏡頭結合AI演算法，拍影片或照片時也都可帶來自然的人像虛化效果，此外還支持4cm微距鏡頭。

對於經常挑戰不同風格類型的影像創作者，OPPO A53有多達15種拍照濾鏡模式，搭配內建「Soloop即錄」獨家編輯軟體，還可以選擇如北海道、古巴、巴黎午夜、加州之旅等多種影片濾鏡模式，可拍出多種旅遊影片風格。此外，OPPO A53還配備雙喇叭並支援Dirac 2.0功能，可透過手動或自動設定，在電影、遊戲、音樂等不同應用場景中智慧切換，感受更好的音效體驗。

OPPO Enco W51搭載全新的雙核數字降噪晶片與三麥克風通話降噪，從音樂到通話皆帶來更靜謐的使用體驗。（OPPO提供／黃慧雯台北傳真）

因應時下對於遊戲娛樂、影音的依賴度不斷提升，能隨時與手機同步、便利性更佳的真無線藍牙耳機已是許多人日常搭配手機使用的必備單品。全新的OPPO Enco W51採用更符合耳道結構的G3入耳式設計，舒適感升級，同時支援藍牙5.0與低延遲雙傳技術，帶來94ms超低延遲的雙耳同步效果。

為了提升日常不同環境下的降噪與音樂品質，全新OPPO Enco W51搭載雙重主動降噪技術，耳機內建系統級音質補償算法與雙TPU複合石墨烯振膜，聲音反應更靈敏外，更有效保留降噪之前高音的聲音細節。而全新的雙核數字降噪晶片，透過前饋+回饋雙麥克風雙管齊下，可有效消除中頻的人聲雜訊、或者飛機、火車、空調引擎轟鳴聲等高頻雜音，最大降噪深度可達35dB，加上雙核心三麥克風通話降噪技術與防風噪導管設計，在大風吵雜環境下通話也能如在耳邊交談般。

電量與續航性也是許多消費者選購真無線藍牙耳機的一大重點，OPPO Enco W51在音樂降噪模式關閉下，耳機獨立續航時間最高可達4小時、搭配充電盒則可達24小時，出門前隨手充電15分鐘，即可連續聆聽8.5小時的音樂。OPPO Enco W51除傳統有線充電外，還支援無線充電功能。OPPO Enco W51還具備IP54防塵防水等級，不管是在戶外或在健身房大汗淋漓，都讓你安心享受。

操作上，OPPO Enco W51延續上一代的開蓋即連功能，首次配對成功後每次只要打開充電盒並點擊手機彈跳視窗，即可自動完成配對。耳機也支援配戴檢測功能，一摘下耳機即自動暫停播放，使用時當敲擊兩下左耳即可開關降噪，敲擊兩下右耳則可切換歌曲或接聽電話，敲擊三下左右耳還可以喚醒語音助手。

OPPO A53推出能量黑、異想藍兩種顏色，單機售價NT$5,990，9月18日起將於全台OPPO體驗店、OPPO網路商店與各大網路購物平台(PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮24h、東森購物網、udn買東西購物中心)陸續開賣1。OPPO Enco W51則推出絨白、羽黑兩種顏色，單機售價為NT$2,990元，9月25日起絨白色將搶先於上述通路提供販售，開賣後凡於OPPO網路商店及上述網路購物平台指定賣場購買即贈OPPO Enco W51 保護套 2，羽黑色隨後也將開賣。

(科技)