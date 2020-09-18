後疫情時代全台居家通路品牌積極轉型虛實同步體驗，特力(2908)集團代理寢具品牌繼頂級Frette、Wedgwood之後，今年再拿下三個法國寢具品牌總代理，包括Alexandre Turpault、Essix和Nina Ricci，並以Reve複合店集結Frette呈現新店型，預計全台北中南展店三家，有助今年代理寢具業績持續上看兩位數成長。

長期代理歐洲精品寢飾的特力集團，不畏疫情逆勢展店，9月陸續於全台北中南一級百貨，開設三家複合式寢具概念店，店內網羅五個義、法寢具織品品牌，以及四個香氛品牌、三支生活茶酒品牌等，多元風格生活織品搭配紓壓配品，提供居家美好想望的消費體驗。

特力集團品牌代理部副總經理吳嘉玲表示，面對後疫情時代，重新探索居家生活的各種可能，嘗試以更靈活的思維面對市場，Reve寢飾概念店，不僅補足目前市場法式風格床品缺口，也瞄準紓壓商機，開拓新客。她強調，今年疫情發生以來，前八月業績在電商與新代理品牌挹注、加上VIP特別服務等加持下仍有兩位數成長，看好接下來周年慶旺季來臨可望再帶動另一波成長動能。

特力品牌顧問孫昭瑜指出，Reve是取自法文中「夢想」意思，店內選品不僅風格、種類寬廣、價格帶也更具彈性，從一萬元至20萬不等，且採取法式色彩混搭技巧，更可進一步吸引年輕族群進店。目前特力代理寢具織品通路除了最新店型Reve，還有FRETTE二家品牌旗艦店、Wedgwood14店，全台總計19店。

(工商 )