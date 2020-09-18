根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計，新冠肺炎確診人數於周四（17日）突破3,000萬人，病逝人數逼近95萬人，除了歐洲各國於解封後疫情死灰復燃，印度疫情亦加速惡化，日增確診病例更是屢屢創下新高。

印度國內疫情於近日惡化，在短短11天內新增了100萬確診病例，全國確診數於15日突破500萬，超車巴西成為全球第二重災區，僅次於確診數約680萬的美國，印度的新冠肺炎死亡率也於近日逐漸上升，過去兩周以來每日皆新增逾千名病逝案例。

世界衛生組織總幹事譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周四表示，全球確診病例中約有14%的病例為醫護人員，在某些國家，這個數字甚至達到35%。世衛指出，在大多數國家，醫護人員僅佔人口的3%，在某些貧困國家甚至不到2%，若和確診病例中的醫護人員占比做比較，便能看出新冠肺炎疫情的規模及嚴重程度。

譚德賽更補充說到，感染並不是醫護人員面對的唯一風險，醫護人員每天暴露在壓力、疲倦、歧視、汙名化甚至暴力之中。

針對醫護人員每日面對的感染風險，世衛呼籲各國政府應為醫護人員準備充足的防護裝備，不僅為了保護醫護人員自身，也是為了確保病毒不會感染到他們的家人或其他病人、進一步造成感染率攀升。

(工商 )