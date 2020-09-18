振曜（6143）、樂天Kobo與元太（8069）共同合作，首次將電子紙應用拓展到運動場域，在桃園國際棒球場設置了2台電子紙廣告機用來宣傳球賽資訊。振曜作為電子紙產品的專業設計製造公司，在合作案中發揮軟體整合和硬體設計的製造及組裝實力，成功地將32吋電子紙廣告機變身成為全球最大Kobo Forma 外型的電子書閱讀器看板，展示內容除推廣電子書閱讀器與數位閱讀外，每場球賽的對戰球員名單也將透過電子紙廣告機呈現，藉由不同的電子紙看板科技及外觀改造，帶給入場觀賽的球迷全新的視覺驚豔。

振曜科技營運長林志茂表示，目前振曜集團旗下所推出的電子紙戶外廣告機多數應用在城市交通以及商業廣告活動，例如智慧公車站牌、電子紙路燈看板。此次首度跨足運動領域，運用電子紙廣告機來公告賽程的球員名單及球賽資訊，可以說是體育活動與電子紙科技深度結合的嶄新起點。

電子紙最大的特性在於具有雙穩態低耗電與反射式（無需背光）的技術優勢，在停電或是無電的狀態下，螢幕畫面還是可以清楚顯示，不管是戶外或室內的電子紙廣告機都適合用來作為公共政策或法令宣導、活動宣傳與商業廣告推播。振曜集團在結合IoT與智慧雲端功能，持續提供完整有效率的電子紙廣告機應用方案，以發展智慧城市與智慧醫療為主軸，將繼續推廣電子紙應用到其他各個不同場域以創新不同產業間的跨界合作。

(工商 )