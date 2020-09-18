美國國務院次卿柯拉克訪台，但沒有政府先前宣稱的經濟對話，引起在野黨抨擊；綠營指在野黨太高調、反美豬公投導致對話取消，口譯哥趙怡翔則稱柯拉克此行就是引唁前總統李登輝。國民黨革實院副院長游淑慧指出，其實美方早在8月底就主動宣布由柯拉克與台灣經濟對話，臨時取消的原因可能有三：台灣企業界出席意願低、美方可能想要更多卻不願對等承諾、新冠疫情的風險底。

游淑慧表示，是變還是騙？美國國務次卿來台的經濟對話到底存不存在？為何取消？

她說，8月上旬時，美國阿扎爾部長來，就已號稱是來悼念李登輝前總統。當時，我們以為美方會帶著疫苗消息來，結果卻帶來萊豬輸台的開放。現在，又一個管經濟、能源及環境的國務次卿來台，早已說好的經濟對話卻突然取消，又變成還是悼念李前總統。

游淑慧指出，今天，民進黨的「口譯哥」趙怡翔發文說，他是第一線外交官，國務次卿來本就是為悼念李登輝而來。但如果口譯哥盡責一點，寫臉書硬拗前先問問長官，就會發現AIT早在8月底已證實「美國和台灣將舉辦一場『經濟與商業對話』，並由美國國務院主管經濟成長、能源和環境的次卿凱斯‧柯拉克（Keith Krach）主持」。

她質問，為什麼趙怡翔要說謊？為什麼經濟對話會取消？為什麼民進黨要慌到甩鍋給反對萊豬的台灣民意？＃經濟對話原本就是存在，美國助理國務卿史達偉和AIT早已宣布 。而說台灣太高調才被取消，也是矛盾；因為是美方8月底先高調宣布與證實。

游淑慧認為，會臨時取消的原因，她分析可能有三個：

第一，台灣企業界的出席意願低。如工商協進會理事長林伯豐就表示受到「經濟對話」的邀請，但不會出席了，而工商協進會也不會另外再派代表前往。對企業界來說，大陸與美國兩大市場，「商人不需要跟政客一樣，為了意識型態而選邊站。」此外，他們或許也怕民進黨政府會為了示好，押著台灣企業界讓美方宰。

第二，美方可能想要的更多，但不願對等承諾或釋出。試想「如果只要不給、豈不說來難聽」，那不如化明為暗，取消正式而公開的經濟對話，變成私下的經濟要求，可能要到更多。

第三、新冠疫情的風險。 7月底，美國總統川普最親近的助手之一，白宮國安顧問歐布萊恩 (Robert OBrien)才證實感染新冠肺炎。昨天，川普又證實白宮有職員染疫。當美國政壇高層已被疫情侵入，此刻又和美方辦理經濟對話，讓出席者心理壓力和風險倍增，可能因此卻步。

游淑慧強調，其實，美國高層訪台，都具有正向意義，行程計畫即使有「變」，只要政府誠實說明，人民也能接受。然而民進黨卻不改「欺騙與甩鍋」的死性，把人民當傻子，把國民黨當背鍋者。是行程有變？還是民進黨欺騙？民進黨官員們，別再三講四漏氣。

(中時 )