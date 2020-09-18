陸媒《環球時報》社評指出，美國防長艾斯培16日說，中國海軍實力無法與美國匹敵，即使美國停止建造新艦船，中國也要花費數年時間才能縮小差距。問題是，明知如此，華盛頓還緊張什麼？還要叫囂「中國威脅」？是華盛頓的野心太大了，它追求的是永遠保持美國海軍對中國海軍的現有量級差距，並且希望永遠依靠這一差距威懾、恐嚇中國人，對華行使霸權。所以美方對解放軍力量的任何增長都高度敏感，很擔心他們對中國的施威能力遭到削弱。

社評表示，然而，在中國近海核心利益關聯地區，美國海軍逐漸失去主導權的趨勢是註定的。解放軍要擁有在這個地區一旦發生衝突時戰勝美軍的把握，這是中國社會支援國家發展軍力堅定不移的目標。這一點不過分，而且是中國能夠也必須做到的。

社評認為，艾斯培等美國菁英對中國2035年和2049年的軍隊現代化目標耿耿於懷，實現在近海對美軍強大而有效的威懾力根本就不應等到2035年，它應該加快構建並且強化，支持盡早壓制住美軍在中國近海的囂張。

社評表示，無論美軍得到多少軍費，美國新建造多少艦船，中國社會將會支持政府以更大的力度增加對上述能力的建設。中國不會與美國開展軍備競賽，投入的是主權與霸權的PK。為了不在近海受美國的欺負，也為了捍衛中國國家安全，無論需要多少預算，絕大多數中國人都會支持。

社評強調，美方需要改變自己的安全計算公式，南海、台海不能被他們等同於加勒比海。如果華盛頓有在那些近海制伏中國的野心，需要知道，實現它是非常昂貴的，長期看必是美國的不可承受之重。

社評稱，總之，美國不僅海軍，整體上也非常強大。但是美國遠沒有強大到無所不能，當它因過於貪婪而追求超出能力的目標時，就會從強大變成虛弱，從真老虎變成紙老虎。它想要在中國周邊海域稱王稱霸、號令中國，就屬於勉為其難，自我製造一個弱項。而且，這將是它越來越力不從心的領域。

社評坦承，中國力量仍弱於美國，但腳踏實地，不搞軍事擴張，中國利益的向外延伸全是以尋找共同利益和雙贏、共贏的方式去實現的。中國不在世界舞台上與美國或任何國家對抗，同時大量能力用來集中捍衛自己的核心利益。這樣的國家會在核心問題上與美國一樣強大，甚至更強大。

(中時 )