電子書品牌樂天Kobo電子書，自2016年進軍台灣市場以來帶動電子書產業整體發展，除在台灣樂天生態系積極發揮作用，今年更擴大與樂天桃猿棒球隊的深度合作，推出Rakuten Girls電子寫真書，並攜手樂天桃猿棒球隊、電子紙大廠E Ink元太科技、閱讀器組裝大廠振曜科技共同合作，於桃園國際棒球場展示全球最大，以電子書閱讀器旗艦機Kobo Forma外型為概念，搭載32吋電子紙螢幕的大型電子看板，除共同推廣電子書閱讀器的特點與優勢，更結合棒球場賽事，呈現球員名單與球隊資訊，帶給球迷與書迷更多的視覺體驗。

樂天Kobo電子書營運本部長周立涵表示：「此次的合作案，樂天Kobo與產業生態圈夥伴聯手打造的大型電子紙展示機，積極推廣數位閱讀至不同場域，並結合樂天生態圈資源，激起觀賽球迷對電子書閱讀器的關注度，藉以提高電子書閱讀器在台灣市場的能見度。

隨著電子書在台灣的市占率提升，電子書閱讀器也廣受讀者的青睞，根據文化部「台灣民眾閱讀及消費行為調查報告」指出，民眾閱讀數位文字內容比率為62%，時間為7.7小時，而每週閱讀電子書、雜誌、漫畫的時間為2.4小時，也就是說，有超過三成的比例是閱讀電子書相關，因此，利用何種優質載具閱讀電子書，成為讀者關注的焦點。

電子書閱讀器搭載的電子紙螢幕，顯示面板無背光源，能呈現與傳統紙張相似的效果，即使是長時間閱讀眼睛也不容易疲勞痠澀，更重要的是，8G以上的記憶體容量，可儲存超過6000本電子書，不僅節省居家藏書空間，更能利用時間做碎片化的快速閱讀，符合高效率、高移動的便利時代，都是電子書閱讀器受讀者青睞的關鍵。

樂天Kobo經營台灣市場邁入第5年，目前中文繁體書量已超過11萬本，台灣會員人數超過36萬人，自2018年引進電子書閱讀器以來，閱讀器的業績也節節攀升，預計全年業績可較去年翻倍成長。除拓展網路電商銷售平台，實體門市也增設九處體驗區，包括台北市、新北市、台南、高雄皆有據點，希冀推廣民眾對台灣市場對電子書、電子書閱讀器的認知，擴大使用者普及程度。

(科技)