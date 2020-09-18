立法院今天開議，行政院長蘇貞昌針對美豬開放進口議題赴立院專案報告，但有立委反應，行政院專案報告今天早上8點半才送到委員辦公室，僅12頁，引發民眾黨、時代力量黨團不滿。民眾黨團總召賴香伶質疑，難道蘇院長不敢面對質詢，還是行政團隊都不聽蘇的話，希望行政團隊扛起肩膀，向來訪的美國次卿進行對等有尊嚴談判。時力黨團總召邱顯智痛批，報告前一個小時行政院才把報告送來，非常不負責任。

賴香伶指出，對於政府開放美豬進口應該要說明清楚，像是進口源頭能否清楚標示，請陳時中部長講清楚，並說明為什麼公聽會不來；同時，一個行政命令法規公告要60天，請問蘇院長有遵守嗎？萊豬公告只公告7天，科技執法只有5天。

民眾黨團批評，蔡英文總統開放美豬進口決策程序粗糙，且自相矛盾，蔡政府不僅繞過國會，想用行政命令直接闖關，農委會立即公告的修正預告竟然只有7日，一般行政命令預告至少為期60日；一下說開放萊豬美牛交換了國際地位、一下又說沒有交換的問題；一方面保證萊克多巴胺對人體不至於有明顯危害、一方面又禁止萊豬進入校園的營養午餐。

邱顯智也炮轟，行政院今天早上8點多才把報告送萊，非常不負責任作法，過去預告期7天也沒給人充分表達意見，衛福部也不參加公聽會，要進行報告前一小時才讓委員收到報告，沒讓人充分了解內容時間。

邱顯智說，美豬美牛議題過去立院做過決議，國會有清楚表達態度，機關要打破立院決議，竟然預告時間僅7天，非常不負責任，台灣作為法治國家，政府要充分讓人民知道政策，未來將提出行政程序法修法，讓制度更完整。

(中時 )