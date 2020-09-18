怕老了骨質疏鬆？醫曝「日常3習慣」：提早存骨本。（圖／郭大維提供）

骨質疏鬆超可怕！中醫師郭大維指出，35歲後骨質流失速度加快，恐造成骨質疏鬆，導致四肢痠痛、下肢無力，甚至會讓人容易骨折，因此建議民眾透過3個日常好習慣，讓你存好骨本，預防問題發生。

郭大維表示，每次回老家都感覺父母頭上的白髮好像又多了一點，才驚覺歲月在父母身上的痕跡越來越明顯，尤其是骨質疏鬆。

郭大維指出，骨質疏鬆症一直是老年人要面對的健康問題，大概從35歲之後，骨質的流失速度就會變快，造成四肢痠痛 、下肢無力 、關節痠痛和容易骨折等問題。但預防勝於治療，因此提出三點幫助預防骨質疏鬆。

一、多曬太陽，促進維生素D的合成

維生素D在身體裡是調節骨質生成的最大功臣，可以幫助鈣質的吸收，適當的室外活動可以接觸到陽光即可，但不要直接曝曬在強烈的陽光下會導致曬傷和中暑。

二、適當的運動

鼓勵父母報名太極拳、五禽戲、氣功等較舒緩的課程活動，養成他們運動的習慣。

三、飲食調整

飲食調整分四個大方向，多補充鈣質食物，如牛奶、黑芝麻、起司；也要多補充蛋白質，像是雞蛋、豆漿、白肉；並減少鈣質流失，建議可以少糖少鹽、少喝咖啡、可樂和酒；最後也盡量避開不適合一起吃的食物，例如苦瓜排骨湯，草酸和鈣形成的草酸鈣會影響體內鈣質的吸收。

郭大維也建議，補鈣的簡單家常菜「豆腐燉魚湯」，秋冬來臨天氣涼爽，也很適合來碗熱湯，不喜歡挑魚刺的人，可以選擇鱸魚烹煮，豆腐搭配魚組合，其實不用太多的調味料，就很美味，是道少油少鹽的健康料理，煮湯時加入蔥、薑 ，還能促進血液循環溫暖身體。

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(中時新聞網)