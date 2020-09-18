日本新首相菅義偉內閣首次民調支持率高過安倍 10:232020/09/18 中時新聞網 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本新首相菅義偉內閣首次民調支持率高過安倍。(美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本新首相菅義偉16日正式組閣執政。日本各媒體民調顯示，菅內閣的支持率超過安倍前內閣，算是罕見的特例。 《朝日新聞》16、17日的電話民調顯示，菅內閣的支持率為65%，不支持率為13%。由於調査方法不同，也無法單純比較，但安倍第2次剛執政的內閣支持率為59%。 以性別來看支持率，女性為68%、男性為62%，可看出與以男性支持者為多的安倍內閣之間的差異。以年齡來看，所有的世代都超過6成，安倍內閣時則是以30歲以上的支持者較多。可看出菅義偉受到廣泛年齡層的支持。 (中時新聞網) #內閣 #安倍 #菅義偉 #支持率 #新首相 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日改革相河野設110熱線廣納改革建言 不到1天被擠爆 09:362020/09/18 國際 菅義偉首談中國 陸解讀3信號 04:102020/09/18 焦點新聞 菅內閣上路 將終結新冠重建經濟 04:102020/09/17 國際大事 外資認愛Apple Watch、iPad受惠股 04:102020/09/18 證券．權證 全台灣都是建廠基地 魏哲家：台積電不排除赴高雄投資 04:102020/09/18 財經要聞 菅義偉上任後 續推習近平訪日 04:102020/09/18 焦點新聞 DATE SUMMIT 聚焦數位經濟 20位巨擘開講 04:102020/09/18 產業．科技 山富新雷射切割集塵機 高效率 04:102020/09/18 產業特刊 《國際政治》菅義偉優先推動 明年秋季成立數位技術部會 09:432020/09/18 財經 《國際金融》日本財長麻生：將推動地區銀行進行改革 10:002020/09/17 財經 國際熱門新聞 拜登若上任 美陸科技戰有望熄火？專家答案超意外 - 國際 金髮女惡意砸店 故意露奶咆哮大喊：你強暴我 - 國際 如何分辨人妖還是一般美女 泰國導遊曝3招：不會錯 - 國際 譴責川普「中國病毒」！美眾院通過決議 反對因新冠歧視亞裔 - 國際 13項指標神準預測 美教授說2020美大選獲勝者是........ - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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