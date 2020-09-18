日本新首相菅義偉16日正式組閣執政。日本各媒體民調顯示，菅內閣的支持率超過安倍前內閣，算是罕見的特例。

《朝日新聞》16、17日的電話民調顯示，菅內閣的支持率為65%，不支持率為13%。由於調査方法不同，也無法單純比較，但安倍第2次剛執政的內閣支持率為59%。

以性別來看支持率，女性為68%、男性為62%，可看出與以男性支持者為多的安倍內閣之間的差異。以年齡來看，所有的世代都超過6成，安倍內閣時則是以30歲以上的支持者較多。可看出菅義偉受到廣泛年齡層的支持。

(中時新聞網)