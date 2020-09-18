車主感謝員警熱心的協助，安全度過車子拋錨路中的意外。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第六分局市政派出所巡佐莊頂偉、警員蘇子翔日前巡邏經過大墩十七街附近，發現1輛黑色自小客車拋錨於市政路與大墩十七街口，先行疏導交通，還幫忙將拋錨車輛推行至道路旁安全處，等待道路救援前來拖吊故障車輛至保養廠維修，快速解決民眾問題。

45歲朱姓駕駛向警方表示，行車途中發現引擎似乎有些異常，打算於通過市政路與大墩十七街之路口後，將車輛停至路旁下車查看，不料車輛尚未行駛通過市政路口就無預警地熄火，多次嘗試重新發動引擎未果，在無計可施又心急如焚的情況下遂報警求助。

員警了解狀況後，馬上在現場疏導交通，使其他車輛能順利通行，另協助朱男將拋錨車輛推行至道路旁安全處，等待道路救援前來拖吊故障車輛至保養廠維修。

車主感謝員警熱心的協助，安全度過這次拋錨的意外。

警方提醒駕駛人在出門前應檢視車輛狀態，檢查5油3水及輪胎胎壓等車況，平時定期做好車輛保養，才能盡量避免在中途故障或拋錨的事故。

此外，若車輛於路上遇拋錨或其他交通事故時，應先開啟警示燈，於車輛後方適當地點，放置車輛故障警示三角標誌，立即撥打「110」電話向警察求助，維護自身及其他用路人安全。

(中時 )