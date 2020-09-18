行政院長蘇貞昌今赴立院報告瘦肉精肉品輸台政策，國民黨發動臨時提案，要求蔡英文總統必須為了討好美國政府，不惜犧牲國人健康、豬農利益的決策，到立法院進行國情報告。相關公決案目前已逕付二讀，由國民黨團、民進黨團兩黨團共同負責召集協商。

行政院長蘇貞昌今赴立法院報告瘦肉精美豬、牛輸台政策，面對輿論反彈，國民黨團除要求蘇貞昌必須先為立場轉變道歉，也要求蔡英文必須就此政策到立法院進行國情咨文報告。

行政院長蘇貞昌今率內閣閣員，赴立法院報告瘦肉精美豬、牛輸台政策，國民黨團要求先為立場轉變道歉。(朱真楷攝)

為此，國民黨團今在蘇貞昌報告前，針對訴求提出2項公決案，並以臨時提案方式增列進討論事項。提案內容指出，目前包含歐盟與多數國家在內，均全面禁用含有萊克多巴胺的肉品，並要求零檢出。反觀台灣，瘦肉精容易蓄積在內臟，且國人也喜好食用內臟，貿然開放將嚴重影響食安。

該臨時提案指出，台灣生鮮豬肉原本可望重啟外銷，但隨著瘦肉精肉品輸台後，因影響食安，恐怕又將衝擊本土豬肉產品出口。

該提案指出，蔡英文過去曾宣示絕對不會犧牲豬農利益，結果現在卻開放瘦肉精美豬、美牛，是今是昨非、還是昨非今是？沒有人不睜大眼睛要聽蔡總統訴說其中的轉折，到底是為了討好美國政府，才在美國大選前開放，背後是否有黑箱，因此要求院會作成決議，針對蔡總統在8月18日的閃電開放政策，到立院做國情諮文報告。

此外，國民黨團也提出另一臨時提案，要求蔡政府針對後續台美雙邊會談，需每月向立院提出書面報告，且就黑箱作業向國人道歉。

針對2項公決案，立法院長游錫堃宣布依照黨團共識，2案逕付二讀，未來交由國民黨團、民進黨團共同負責召集協商。

(中時 )