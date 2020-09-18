出口利空數據打壓，周四紐約棉花期貨收跌；據美國農業部USDA的每周出口銷售報告顯示，最近一周的出口較前一周下降19％，並較前四周的平均值下降38％，以及颶風對農作物減產擔憂減輕，令棉價承壓下跌；其中美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨跌1%，收盤每磅64.35美分；而12月棉花期貨跌0.8%，報每磅65.85美分。

中國鄭州商品期貨11月期棉結算價收報每公噸11530元人民幣，較前一日下跌80元人民幣；庫存方面，截至9月16日，ICE登記庫存5912包，與前一日持平。

據美國農業部(USDA)的出口銷售報告顯示，截至9月10日當周，美國2020/2021年度陸地棉出口銷售淨增51.96萬包，且較前一周和前四周均值明顯增加，其中，對中國大陸出口銷售淨增44.01萬包，當周美國陸地棉出口裝船18.79萬包，較之前一周下降19%，並較前四周均值減少38%。(商品行情網)

(時報資訊)