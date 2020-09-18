「小鬼」黃鴻升16日突傳身亡，享年36歲，初戀女友楊丞琳聽聞噩耗後，哭到久久無法自拔，更坦言：「不會刻意假裝自己很好，因為不可能好，不可能沒事」，近來則希望粉絲給她昔日2人過去的合影與合照，強調：「這是我懷念他的方式」。

楊丞琳在Instagram限時動態PO文，希望粉絲將有她和小鬼同框的合照和影片Tag她，更紛紛PO出兩人昔日同台畫面緬懷對方，不過擔憂洗版造成網友不滿，也附上哭臉符號道歉：「如果有人覺得我一直發跟鴻升有關的內容，讓你們很反感的話，請你們不要看下去，因為這個動作可能會維持一段時間」，更強調：「這是我懷念他也不想讓大家忘記他的方式」，期望大家這段時間能夠諒解。

楊丞琳憂洗版造成網友不滿，先行PO文道歉。（圖／rainie77 IG）

而她和小鬼即便分手多年，好交情可是眾所皆知，面對小鬼猝逝，楊丞琳心痛回應：「能遇到黃鴻升這樣的初戀讓我的感情觀變得非常健康，我們不僅是出現在彼此的青春，而是出現在彼此的生命的各個階段，未來也是」，讓所有人為之鼻酸。

近來好友KID徹夜趕工完成幫小鬼製作的《我不是空笑夢》的MV，內容完全戳中觀眾淚點，對此楊丞琳表示：「我知道柏昇一定是一邊哭一邊笑做完這支影片，這個禮物也送給所有愛他的人，謝謝柏昇」。

(中時新聞網)