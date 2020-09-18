健身器材大廠力山（1515）在國際代工大單持續湧入下，目前訂單滿手、產能供不應求，今年營運看旺，今日早盤股價最高來到88.50元、漲幅近3%，成交量超過1800張。

力山因應未來營運需求，日前公告擬購置台中市大里區塗城路土地1,672.09坪、建物725.67坪，交易總金額預估在3.2億元以內，為進一步擴廠預做準備。

力山指出，目前正在規劃中的大里新廠，五層樓總營業面積千坪，原本預計第四季動工，由於內部規劃設計正在申請變更案，預計明年第一季動工建廠，未來將專攻生產健身器材與木工機具。由於在手訂單爆滿，力山擔心新廠產能仍然供不應求，因此再度購地為未來擴廠做好準備。

力山今年前八月合併營收55.08億元、年增10.57％，創新高。法人表示，因PELOTON客戶剛公布新型電動跑步機售價，將正式開賣，可望帶動力山9月至第四季營運表現；另外，力山電動工具機10月也將進入出貨高峰。

(工商 )