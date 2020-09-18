恒生指數兩日累計下跌391點後，18日早盤略為高開。恒生指數18日高開40點，報24,381點。國企指數18日高開14點，報9,746點。

香港信報報導，個股方面，騰訊18日低開1.3％，報520港元。阿里巴巴低開0.4％，報266.6港元。中移動高開0.7％，報52.75港元。友邦高開1.2％，報80港元。

(工商 )

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