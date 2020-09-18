恒指高開40點 騰訊低開1.3％ 10:512020/09/18 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恒生指數兩日累計下跌391點後，18日早盤略為高開。恒生指數18日高開40點，報24,381點。國企指數18日高開14點，報9,746點。 香港信報報導，個股方面，騰訊18日低開1.3％，報520港元。阿里巴巴低開0.4％，報266.6港元。中移動高開0.7％，報52.75港元。友邦高開1.2％，報80港元。 (工商 ) #高開 #低開 #港元 #騰訊 #恒生指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 健身器材大廠力山訂單湧入 早盤股價漲近3% 10:512020/09/18 財經 北市測速王 7個月進帳2千萬 04:102020/09/18 地方新聞 瑪瑪咪雅 挑戰北市總價最低 04:102020/09/18 產業．科技 《港股》跌深反彈 恆指開漲0.17％ 10:002020/09/18 財經 《觀光股》2大市場穩健復甦 六角H2營運看升 11:082020/09/18 財經 高雄鳥松丙烯酸乙酯物異味 將開罰10萬至500萬 09:012020/09/18 生活 華碩手機大進擊 Q4出貨放量 04:102020/09/18 財經要聞 福斯 ID.3 電動掀背車銷售開紅盤！挪威開賣兩週，銷量超越 Model 3 09:562020/09/18 汽車情報-汽車新聞 胡亦嘉高調開嗆 金管會擬撤照 04:102020/09/18 財經焦點 《國際金融》銀行、科技股領跌 歐股連4升止步 10:002020/09/18 財經 財經熱門新聞 復仇華為 北京謀殺半導體聯姻！專家洩驚人關鍵 - 即時 富時指數調整盤後生效 防爆量甩尾 - 財經要聞 - 工商時報 1張賺20萬慘剩4萬 專家戳中藏壽司致命傷 - 財經 離岸風電被罵「大錢坑」 謝金河爆靠台積電救活 - 財經 台股殺不下來 背後有大咖撐腰 一出手2千億 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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