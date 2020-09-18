新竹市長林智堅形象清新，又將竹市打造智慧科技城，各項民調指數皆高，但兩任市長任期結束後，下一步規畫引注目，連蔡英文總統也多次詢問，林智堅則首度在媒體披露想休息陪孩子，但不排除入閣與選立委。

林智堅18日上媒體人周玉蔻廣播節目，透露當初在選議員的時候，就把當上市長當作政治目標，希望為家鄉服務，同時粉碎他將代表民進黨參選桃園市長、台北市長的揣測。不過在周玉蔻追問之下，林智堅鬆口表示不排除參選立委。

周玉蔻認為大部分對政治人物對前途有嚮往，是否入閣或參選立委？林智堅承諾會把市長任期「做好做滿」，並澄清未來要選總統是不可能，但市長任期結束後，選立委「當然是一個可能」，他認為若有這樣的可能或機會，亦或是市民及其他機會需要他，他「沒有排除過」。

被問及若總統招手請林智堅做閣員，還是得離開新竹，是否有掙扎？林智堅表示，若有那一天，在有無可能帶給新竹市更多建設的前提下，將會審慎思考，若無，他表示現在擔任市長已有很多預算與計畫，能夠為新竹做很多事。

(中時 )