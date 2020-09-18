快艇砸掉3勝1負的聽牌優勢反遭金塊淘汰，兩位主將里歐納德(Kawhi Leonard)、保羅喬治(Paul George)在生死第7戰的表現令人失望。事實上他們的傲慢在聽牌時就展現出來，包括保羅喬治關門失敗後比讚，里歐納德拒絕被問及個人表現。

《華盛頓郵報》NBA作家Ben Golliver認為里歐納德必須承擔大部分敗戰責任，而不是保羅喬治。「快艇爬得這麼高，是因為里歐納德能夠開啟第4節模式，他有好幾場可以在末節獨得15至20分。然而這個版本的里歐納德在對戰金塊時消失了，我不明白他是生理還是心理因素。」

Ben Golliver在廣播節目說：「保羅喬治只把自己視為快艇二哥，他剛到雷霆的時候也一樣，後來他在雷霆地位提升才必須多扛些責任。我認為里歐納德很少公開發言，所以他躲過很多責難，讓他顯得好像很可靠。其實他有幾次在比賽末段犯下愚蠢錯誤。」他舉例首輪對戰獨行俠G4，里歐納德最後沒顧好東契奇(Luka Doncic)，讓防守最差的隊友雷吉傑克生(Reggie Jackson)上前，終被獨行俠絕殺。

快艇G7末節完全熄火，兩名主將都無法得分，保羅喬治拚命切入製造機會，但是被人牆擋住，得不了分也傳不了球。里歐納德更是多次取得空檔卻百投不進。美媒CBS指出，保羅喬治在季後賽表現不佳很正常(儘管他自稱「季後賽P」)，但里歐納德也失手就令人意外。

(中時新聞網)