亞洲藏壽司掛牌第二天賣壓湧現。（翻攝奇摩股市）

近期上市櫃新股掀起申購抽籤熱潮，但不少投資人發現，掛牌後的股價走勢，跟申購時的參考價落差很大，以亞洲藏壽司為例，承銷時價差一度超過20萬，今（18）日掛牌第二天、早盤跌破百元大關，價差僅4萬多。對此， 專家指出，興櫃最後幾天的價格，通常被特定資金拉抬作價，所以價格並不合理，且藏壽司本來就沒獲利，出現賣壓不意外。

亞洲藏壽司申購最後一天，9月11日均價收在256.16元，漲幅31％，持續站穩觀光新股王的寶座，以每股55元承銷價計算，每位中籤戶潛在獲利高達20.12萬元，報酬為3.66倍。

亞洲藏昨掛牌最高價120.5元，價差僅剩6萬多，未料今（18）日賣壓湧現，跌破百元大關，盤中最低來到98元，價差竟縮水到只有4.3萬左右，中籤投資人夢碎。

摩爾投顧分析師陳昆仁表示，出現賣壓一點都不意外，藏壽司本來就沒有獲利，股價還有100元上下，已經算不錯了，中籤的人能賺個5萬就要偷笑了，因為抽到的人本來就是賺多賺少的問題，興櫃最後幾天的價格，是被特定資金硬拉上去作價的，所以價格並不合理！

他指出，去年和潤興櫃時，籌碼少，所以容易被特定資金拉抬作價，轉上市後，籌碼變多，流通性增加，就必須回歸到基本面。

陳昆仁強調，藏壽司去年每股賺2.3元，今年上半年稅後淨損為1525萬元，每股虧損為0.40元，根本不值得100元股價，接下來汎德應該也有類似情形，到時候掛牌第一天一定崩，如要參與申購抽籤也應先評估公司基本面及營運展望，才不至於過度期望賺巨額價差。

(中時新聞網)