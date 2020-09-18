南韓8人新人女團FANATICS日前直播時，團員穿著短裙入鏡與粉絲們聊天，為了避免走光直播中出現一雙手遞出外套遮腿，沒想到卻出現旁人責備及打巴掌「啪！」的一聲，讓粉絲們全看傻了眼。

FANATICS是由韓國FENT娛樂所推出的8人女子團體，成員除了有6名韓籍成員外，另外各有一名大陸斯嘉及台灣的成員家儀，而她們自去年8月出道後便憑著亮麗的外表與清新的氣質逐漸打開知名度。

在 Instagram 查看這則貼文 FANATICS OFFICIAL [파나틱스]（@fent_fanatics）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 10 日 下午 5:37 張貼

5月份發行第二張迷你專輯《Plus Two》的她們，近日在網路直播平台上開啟直播與粉絲們互動，但因場地太小僅由4人穿著短裙代表入鏡，待坐定位後一旁有人貼心遞出了毛巾及外套為她們遮腿，鏡頭外卻出現一名男性的聲音(影片13:40秒處)，大聲斥責「為何要遮？腿就是要給人看的啊！你是笨蛋嗎？」隨後還發出「啪！」的聲音疑似被摑掌，讓現場成員同時噤聲接著交出遮住腿部的外套。

FANATICS女團直播穿短裙 「想遮腿竟被巴」引發眾怒（圖／vlive）

而眼尖的網友發現被斥責的並不是工作人員，而是大陸籍成員斯嘉，令粉絲們相當不滿擔心她遭到公司霸凌。事後，經紀公司也緊急發出道歉聲明坦承「工作人員在直播中發言失誤，將會採取相關措施並嚴加控管」，依然止不住網友的怒火，直呼「太扯了」引起熱議。

(中時新聞網)