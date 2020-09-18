Marcus Smart is screaming in the #Celtics locker room and there is a bunch of arguing going on. Smart comes out say “y’all on that bullshit!” Team is imploding. Smart is in bathroom and there is still screaming coming from locker room. — gary washburn (@GwashburnGlobe) September 18, 2020

假如這個爆料屬實，看來「綠衫軍」塞爾提克距離淘汰之日已經不遠了！根據《波士頓環球報》記者華許本18日報導，遭到熱火在東區冠軍賽G2以106比101逆轉擊敗的塞爾提克，竟在賽後休息室傳出激烈爭吵聲浪，明顯是在大搞內訌，輸球只會彼此怪罪。

華許本表示，塞爾提克賽後休息室內傳出彼此責怪的爭吵聲，其中以先發後衛史馬特的聲音最為明顯，史馬特甚至大喊，「你們全部都在胡說八道！」藉以宣洩輸球後的內心不滿，就算史馬特離開休息室去洗澡，爭吵聲卻沒任何停歇跡象。

「我可以確定的是，史馬特並非唯一一個大喊大叫的塞爾提克球員，而且肯定有人在休息室內亂丟東西，其中夾雜一些激烈爭吵聲浪，」華許本表示，「我曾在很多NBA球隊休息室外面待過，這次應該是我碰上吵得最喧譁的聲音與狀況。」

畢竟身為東區第3種子的塞爾提克，在東區冠軍賽開打前，幾乎都被所有專家或媒體看好可以擊敗東區第5種子熱火晉級，沒想到如今卻落到0勝2敗落後，而且連兩戰幾乎都在最後關頭失守，才遭熱火「偷」走勝利，難怪現在開始彼此責怪了！

(中時 )