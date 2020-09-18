據最近一次普通精算報告指出，勞保如果未能進行年改，將在2026年破產，而勞保越晚改革、揹負的債務越多，未來恐怕改革幅度更大，對此，勞動部部長許銘春今天受訪時僅說，昨晚勞動部新聞稿已說明清楚，不再多做說明，她僅強調，政府會掖注財源，負起最後的給付責任。

截至2019年為止，勞保基金未提存負債已達10兆餘元，但勞保年金改革草案仍未提出，行政院僅在今年撥補200億元，明年擬撥補220億元，但對勞保基金均是杯水車薪，對其財務改善並不大。

許銘春先前多次受訪時稱，勞保年改草案擬在今年年底出爐，但她日前稱年改將溯及既往、降低給付率引發不少爭議。

勞動部因而在昨晚發出聲明指出，考量近期社會對勞保年金改革意見分岐，差異過大，原訂最快年底前提出改革方向規劃暫緩，目前無任何具體期程。

許銘春今天出席全國技能競賽前，媒體詢問為何勞保年改要喊卡？她回答，「有關於大家關心的勞保年改的問題，昨晚勞動部新聞稿說明的很清楚，我就不再多做說明，請大家放心，政府會掖注財源，一定負起最後的給付責任。」

(中時 )