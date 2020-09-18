【政新鮮】王世堅被讚「民進黨最後良心」 喊：政黨是手段目的為人民

台北市議員王世堅直言不諱，常在政論節目上批評政府的錯誤決策，引來許多民眾的讚賞，稱他是「民進黨最後的良心」，王世堅接受《中時新聞網》訪問表示，他只是忠實反映民意，這是身為民意代表的工作，認為政黨只是手段，目的還是要替人民發聲做事，這是他所堅持的，不會違背參政的初衷，而自己作為民進黨從政黨員，當然也會捍衛黨的政策立場，但是適度的針砭評論國政也是必要的。

王世堅表示，議員是民意代表，職責是要代表市民針對各項市政提出質詢與建言，接著才會做通案、個案的服務，解決民眾的各種陳情，最後才是跑地方行程。王世堅認為在自己心有餘力時，如果有幸受邀參加政論節目，也會就市長、官員和市政議題，提出自己的見解、分析以及批判。

台北市議員王世堅。(圖/本報系資料照)

王世堅提到，最初投身政壇是因為家中族父曾遭受政治迫害，希望光耀他們為台灣民主犧牲奮鬥的精神，所以他一定會鞭策自己，努力監督市政、反映民意，才不辜負選民支持者對他的期待，他也感性說，「這麼多年來，感謝大家給我這個機會，是我莫大的光榮」。

（攝影剪輯／邱子軒）

(中時新聞網)