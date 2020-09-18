國家發展委員會檔案管理局日前舉辦第18屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮，表揚檔案管理績優機關及人員，財政部賦稅署榮獲第18屆金檔獎。

財政部賦稅署指出，我國持續精進機關檔案管理各項作業，賦稅署自今年3月通過財政部初評，並經檔案管理局書面審查及實地評獎的嚴格考驗，在檔案管理規劃與培訓、檔案鑑定與清理、檔案應用及文書與檔案作業資訊化等4項評獎類別中，表現優異獲得評獎委員肯定，榮獲檔案管理最高榮譽「金檔獎」。

賦稅署強調，賦稅為政府財政關鍵項目，不僅直接影響國民租稅負擔，也是政府施政收入主要來源，在稅制稅政改革過程中，賦稅檔案的保存也是記載我國稅制發展的重要紀錄。

賦稅署表示，今年適逢該署成立70周年，透過全署人員共同參與並落實執行，另邀請外部專家學者給予建議，持續精進各項檔案管理作業，2019年也結合其他機關展覽資源、舉辦三個場次的「流金稅月 賦譽典藏」檔案展，成功行銷賦稅檔案，讓民眾瞭解國家重要稅制稅政的發展歷程。

(工商 )