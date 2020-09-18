美國國務院次卿柯拉克今日在台北萬豪酒店，與行政院副院長沈榮津等官員，舉行官方對官方的台美經濟與商業對話會前會。

包括沈榮津、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、財政部長蘇建榮、貿協董事長黃志芳等官員，一大早就到萬豪酒店開會。

美國方面則將在中午宴請台美重要供應鏈業者，主要為半導體、網通、科技業，以及工商團體代表。

先前總統蔡英文宣布開放含萊克多巴胺美豬、30個月齡以上美牛進口，換取與美方洽談BTA。美方也在8月底宣布，將召開官方的台美經濟與商業對話。

不過，柯拉克班機起飛後，美國國務院才發布訊息，柯拉克此行是來台灣參加前總統李登輝的告別禮拜，沒有要召開台美經濟與商業對話。

府方重申，因為籌備時間較短，事情繁多，因此柯拉克此行是「前期對話」。

今日上午純為台美「官方對官方」對話，雙方主要就科技在內的產業供應鏈合作，以及投資審查修法方向進行交流。台美也將對供美供應鏈如半導體、網通及其他科技業、關鍵材料等如何確保「安全」，在資安及國安等方面不受威脅，已有部分規劃進行中；本次將進一步確認方向。而在投資審查方面，則延續過去透明及簡化行政程序流程，但對在開放之餘如何確保國安進一步交流。

這次會前會，也將討論正式會議的行日與日期。

(工商 )