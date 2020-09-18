2020台灣創新技術博覽會將於24日至26日舉辦，今年集結經濟部、科技部、國防部、教育部、衛生福利部、勞動部、行政院農業委員會、國家發展委員會、環保署、中央研究院等10個部會資源，以「韌性台灣 智慧未來」為主軸，打造「創新領航館」、「未來科技館」及「永續發展館」三大主題館。其間將展出超過1,000項創新技術，展現台灣產官學研四方的豐沛研發能量，以豐富多元的交易樞紐平台，結合在地創新動能與區域優勢，對接新南向與歐、美、日等地區，以「國際研發交易樞紐平（IP HUB）」角色，將台灣技術推廣至國際，持續展現台灣智慧價值。

以5年內可投入產業應用創新技術為主的「創新領航館」，展區規劃「超自動」、「全物聯」、「跨虛實」及「新保健」四大主題區，展出105項創新技術，各主題區亦輔以「國防產業生態系」、「防災解決方案生態系」、「未來移動主題專區」、「科技防疫主題專區」作亮點式呈現。「國防產業生態系」之最大亮點為「液體擊解裝置及排爆機器人」，將智慧機器人概念，運用於軍事維安作業。集結偵查、移動以及排除障礙於一機，提升各項防恐任務之安全性。「防災解決方案生態系」則聚焦防災4.0概念，在極端氣候、過度開發與高度都市化前提下，透過物聯網與AI等架構提供更即時、更高效率的防災解決方案。「未來移動主題專區」則是結合智慧交通設施、電動與節能系統與自駕及車聯網，展出「V2X車聯網／5G訊號資訊安全解決方案」等項目。 在永續發展館中，展示未來20年內可持續實現永續樂活家園的研發成果，並透過Redesign、Recovery、Reduce、Reuse與Recycle理念所研發出的成果，串連成為「循環經濟科技生態系」。

展區以人類生活四個不同面相，結合「新農業」、「綠能科技」、「循環經濟」與「安全職場」四大主題，再以「生命永續」、「能源永續」和「資源永續」為核心串連成「綠色產業鏈亮點專區」。其中展出農漁共生結合之綠能科技、保障勞工工作狀態的現場環境與生理監測技術、智慧電網、打造網購包裝全循環源頭減廢的創新商業模式及可回收材質的package+循環箱等技術，展現台灣永續發展之充沛能量。同時，永續發展館更整合歐洲農畜牧業展示及國內技術與經驗分享，透過會議研討共同行銷，聯盟佈局全球市場，發揮1加1大於2之綜效。

今年科技部首次整合舉辦了3年的「未來科技展」策展資源，邀請國家最高學術研究機構中央研究院、教育部及衛福部，共同打造「未來科技館」，聚焦於精準健康、AI與AIoT、電子光電、新穎材料等應用領域，將展出引領未來3-10年科技發展方向的科研技術，其中包括「3D點雲視覺物件指引以及快速抓取點偵測網路」及「食安防疫快篩智聯網檢測系統」等多項亮點技術，期望展現台灣科技的前瞻技術優勢與創新產業應用成果。 在全球疫情衝擊下，世界各地的大型展會紛紛延期或取消，然而在今年的創新技術博覽會中，卻開創了不同的格局。在國際參展方面，共有18國69家廠商參展，包括美國康寧、思科、微軟、德國西門子、德國科思創、荷蘭Lely、瑞士羅技、泰國國家科技發展局，以及日本的日產汽車公司等，將透過實體或線上方式展示資安、工業4.0、機器人、生技、能源與農業相關等技術及解決方案。展出內容部份，思科聚焦新世代防火牆技術為展示重點、西門子也將展出「雲端連接技術」與「可應用於自動化的AI人工智慧」，同時，因應防疫安全讓視訊會議普及，羅技也特別展出全場景視訊協作解決方案。展期期間也將舉辦3場遠距技術發表會，讓無法來台的國際廠商也能藉此機會和台灣廠商及民眾進行交流。

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