近幾年中秋節烤肉成了全民運動，南部盛產的帶殼牡蠣（蚵模）更是烤肉賞月的熱門食材之一。不過，牡蠣養殖造就了南臺灣沿海就業與經濟發展，伴隨而來的則是廢棄蚵殼的後續處理，工研院為了增加蚵殼的附加價值，近來與業者攜手讓廢棄蚵殼華麗變身環保染料，成為美麗的蚵藍染方巾、實用的蚵殼循環器皿，打造蚵的循環美學。

工研院智慧微系統科技中心執行長朱俊勳表示，這幾年臺灣民眾對循環經濟的重視與執行力都有顯著提升，而工研院在2030技術策略與藍圖下，也將循環經濟設定為「永續環境」應用領域下的技術發展重點之一。南部是臺灣最重要的牡蠣養殖地，年產量超過2萬噸，為了讓廢棄的蚵殼重獲新生，發現可從數量龐大的蚵殼中提煉出碳酸鈣，不僅可用於建築、紡織、包材等產業，還可用在藥錠中常見的賦形劑，化身醫療級原料，讓臺灣在追求科技與經濟發展的同時，也兼顧與大自然共存共榮的平衡。

在工研院的鏈結下，規劃將視覺辨識系統導入牡蠣原料場域，未來用AI人工智慧更有效率的挑選牡蠣，為緩解廢殼閒置等循環再生高值化產業問題，也串接蚵殼高值循環的創新再生，再製成為環保藍染染料。

合作廠商之一、南方設計工作室負責人江玉婷表示，一般藍染雖為植物染料，但仍需要透過鹼劑，才能將顏料滲入到布料中，而一般鹼劑多為化學物質，對於大多需要手工染製的藍染來說，較不適合長時間接觸。由於牡蠣殼粉80%是天然碳酸鈣，若能以廢棄蚵殼磨成碳酸鈣粉取代，將能開發出循環再生的環保染料，手工染製出一件件對環境更為友善的蚵藍染織品。

為展示廢棄蚵殼打造成永續循環運用的美學元素，工研院近來也在已轉型文化園區的嘉義舊監獄的「讓舊監再生」活動中展出蚵殼再生循環如藍染等相關作品，展出期間至9月20日止，歡迎前往體驗。

(工商 )