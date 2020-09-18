在新型冠狀流行期間，印度本土的兩輪機車製造商拉高了市占率，另一方面，日本製造商則衰退。

在印度本財年的首五個月(4~8月)期間，印度本土英雄摩托(Hero Moto)的市占率增加了4.5~5個百分點，印度領導廠商英雄摩托亦為全球最大摩托車公司。巴賈吉(Bajaj Auto)和TVS摩托(TVS Motor)亦有所增長。最大輸家為本田摩托車和速克達印度(Scooters India)，皆為本田汽車在印度的兩家摩托車公司。

消長的主要原因為新冠肺炎大流行，除了消費者更偏向於個人化交通工具，低皆入門的交通工具深入鄉間，讓印度品牌表現能更勝於日本品牌。

總計包括英雄摩托、巴賈吉、TVS摩托和皇家Enfield在印度摩托車的市占從64.8%拉高到69.3%。日本品牌摩托車合計市占在4~6月則降至約30%。

在入門部門，英雄摩托市占大增5個百分點；在稍高階的125~150cc部門，巴賈吉大增12個百分點。

本田摩托車在所有部門的市占皆下滑，除了在150~200cc部門市占一直居高在30%。

整體來看，疫情期間，印度摩托車市場在鄉間以及入門級距車款表現最好。另一方面，印度汽車市場則面臨下跌，因為消費者在疫情期間仍偏好更便宜的選擇。

(時報資訊)