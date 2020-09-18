8月30日新竹市國際風箏節發生「風箏捲童」事件，女童遭糖果領航風箏捲起，所幸女童在搶救下僅受輕傷，此事也引起國際媒體關注。新竹市長林智堅不僅向社會大眾致歉，也重申將徹查並對廠商提出扣款與罰款。國民黨立委鄭正鈐痛批，林表面看似公正嚴明，將產發處長張力可記1大過、副處長及科長各記過1次，實則按法規，處長張力可身為「政務人員」，根本不適用於「記過」的處分；以法規作為障眼法包裝的做法，「像極了一場騙局」。

鄭正鈐17日在臉書發表《風箏捲童事件懲處，像極了一場騙局》一文，表示：「引發國際媒體注意的風箏捲童事件懲處出爐，新竹市長林智堅表面上看似公正嚴明，產發處長張力可記1大過、副處長及科長各記過1次，官最大處分最重，但實際上卻暗藏玄機，真正受處分的只有副處長及科長兩位公務員，至於官最大的處長，講白了就是沒有處分。」

鄭正鈐指出：「公務員懲戒法第9條明文規定，公務員之懲戒處分共有九項，政務人員不適用『休職』、『降級』與『記過』三項懲戒處分。而新竹市政府產發處長張力可是以政務人員任用，根本不適用於『記過』的處分。所以若真要懲處政務人員，扣掉不適用的三項之外，還有六項處分可以適用，但為什麼偏偏要選擇『不適用』的記過處分？是新竹市政府人事單位搞不清楚法規？還是刻意要以狸貓換太子的手法混淆民眾？」

綜觀以上，鄭正鈐痛批：「林智堅先是扮演公正廉明、不徇私護短的正義形象，然後以『不適用』的法規當障眼法，端出『官最大處分最重』的結果，層層包裝、再處處暗藏玄機，演一場懲處產發處長的戲碼，根本像極了一場騙局。」

(中時新聞網)