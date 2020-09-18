國務院新聞辦公室於今(18日)召開《中國軍隊參加聯合國維和行動30年》記者會。大陸國防部發言人任國強回答《環球時報》美國國務院次卿柯拉克17日訪台一事表示，今天開始解放軍東部戰區在台海附近實戰化演練，這是針對當前臺海形勢、維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。

任國強表示，近期美國與民進黨當局加強勾連，頻繁製造事端，無論是以台制華，還是偕洋自重，這都是癡心妄想，註定是死路一條，玩火者必自焚，中國人民解放軍有充分的意志、堅定的信心，足夠的能力挫敗一切外部勢力干涉，和台獨分裂行徑，堅決地捍衛國家主權和領土安全。

解放軍戰機於18日早晨的一個小時之內，解放軍戰機陸續出現在臺灣西南空域、西部空域、北部空域以及西北空域。根據航空軌跡及廣播記錄，國軍從7點16分起的一個小時內16次發出廣播驅離資訊，分別從台灣西南空域、西部空域、北部空域以及西北空域傳出，廣播內容甚至出現接近領空的字眼，而非慣用的空域或防空識別區。

(旺報 )