港元匯價偏強，在紐約市場尾盤再度觸發1美元兌7.75港元強方兌換保證，香港金管局進場承接美元，並向市場注入18.6億港元，以捍衛聯繫匯率機制，維持港匯穩定。香港銀行體系總結餘21日增加至2,159.17億港元。

香港信報報導，另一方面，人民銀行表示，為豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣收益率曲線，將於24日在香港招標發行人民幣100億元央行票據，期限6個月。

上述央票為2020年第九期，起息日為2020年9月28日，到期日為2021年3月29日。

(工商 )