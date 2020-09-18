港金管局進場護盤 人行24日在港發百億央票 10:472020/09/18 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港元匯價偏強，在紐約市場尾盤再度觸發1美元兌7.75港元強方兌換保證，香港金管局進場承接美元，並向市場注入18.6億港元，以捍衛聯繫匯率機制，維持港匯穩定。香港銀行體系總結餘21日增加至2,159.17億港元。 香港信報報導，另一方面，人民銀行表示，為豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣收益率曲線，將於24日在香港招標發行人民幣100億元央行票據，期限6個月。 上述央票為2020年第九期，起息日為2020年9月28日，到期日為2021年3月29日。 (工商 ) #人民幣 #香港 #央票 #億港 #港元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 億載會18周年慶 啟用新會館 04:102020/09/18 投資理財 合併升格10年 台南籌辦燈會 04:102020/09/18 地方新聞 2020台南品味週 今南紡世貿登場 04:102020/09/18 產業特刊 高雄總圖BOT 申請展延2年特許期 04:102020/09/18 地方新聞 華碩手機大進擊 Q4出貨放量 04:102020/09/18 財經要聞 6年逃稅1.3億 菜販遭管收 04:102020/09/18 社會新聞 陸兩個月拋售美債逾百億 04:102020/09/18 全球財經 人造肉大廠搶市 在港賣植物豬柳漢堡 04:102020/09/18 全球財經 人民幣中間價升84個基點 人行啟動逆回購 10:512020/09/18 財經 超額調節水位 陸降準降息機率低 04:102020/09/18 產業財經 財經熱門新聞 復仇華為 北京謀殺半導體聯姻！專家洩驚人關鍵 - 即時 富時指數調整盤後生效 防爆量甩尾 - 財經要聞 - 工商時報 1張賺20萬慘剩4萬 專家戳中藏壽司致命傷 - 財經 離岸風電被罵「大錢坑」 謝金河爆靠台積電救活 - 財經 台股殺不下來 背後有大咖撐腰 一出手2千億 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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